Argentine : la vice-présidente Cristina Kirchner échappe de peu à une tentative d'assassinat

Une grande partie de la classe politique a tout de suite réagi, dont le président argentin, Alberto Fernandez, dans une allocution adressé à la Nation : "Cristina est en vie, car pour une raison qui n'a pas encore été confirmée techniquement, l'arme qui contenait cinq balles n'a pas fait feu bien qu'ayant été déclenchée."

Le chef de l'État a ensuite dénoncé un fait "d'une énorme gravité, le plus grave survenu depuis que notre pays a retrouvé la démocratie" en 1983. Il a annoncé avoir décrété un jour férié national ce vendredi, "pour que dans la paix et la concorde, le peuple argentin puisse s'exprimer en défense de la vie, de la démocratie, et en solidarité avec notre vice-présidente".