Argentine : le président Milei lance un plan anti-manifestations pour mettre fin au "désordre absolu"

Le gouvernement de l'ultralibéral Javier Milei a annoncé jeudi 14 décembre un plan de lutte contre les manifestations sociales. Ainsi, les forces de l'ordre auront un champ d'action étendu. Et ce dispositif devra être payé par les organisateurs.

Chaque année, l'Argentine, le grand Buenos Aires notamment, sont le théâtre de centaines de manifestations, parfois "quotidiennes" dans certaines provinces, avec à la clé de nombreuses coupures d'axes de circulation. Pour répondre à ce "désordre absolu", la ministre de la Sécurité Patricia Bullrich, déjà à ce poste sous la présidence du libéral Mauricio Macri (2015-2019), a annoncé des mesures, et une prochaine loi.

Il y aura des conséquences fortes pour qui utilise des enfants comme boucliers. Patricia Bullrich, ministre de la Sécurité

Le but : empêcher les "coupures, piquets, barrages", qui impactent l'activité et "empêchent les Argentins de vivre en paix". Du coup, toutes les forces fédérales pourront dorénavant intervenir sur une manifestation bloquant un axe de circulation, a annoncé la ministre, et non seulement les polices de référence, provinciales ou de la capitale.

"La force utilisée sera le minimum nécessaire, mais proportionnelle à la résistance", a-t-elle ajouté, et "la facture de ce dispositif sera envoyée aux organisations ou individus responsables. L'État ne paiera pas pour cet usage de la force de sécurité". Patricia Bullrich a aussi affirmé que des sanctions s'appliqueront aux parents qui amènent des enfants ou adolescents à des manifestations. "Il y aura des conséquences fortes pour qui utilise des enfants comme boucliers".

Un premier "test de la rue" attendu les 19 et 20 décembre

Le gouvernement Milei a annoncé mardi 12 décembre une première série de mesures d'austérité, notamment une dévaluation choc de plus de 50% du peso et la réduction à partir de janvier des subventions aux transports et à l'énergie. Mesures qui couplées à une inflation déjà à 160% sur un an sont vouées à durement impacter le pouvoir d'achat des Argentins.

Milei lui-même a convenu que la situation "va empirer à court terme", avant une amélioration des comptes et de l'économie.

Des syndicats et organisations sociales ont donc déjà averti que le monde ouvrier "ne restera pas les bras croisés" face au "dynamitage du pouvoir d'achat". Un important mouvement social de gauche radicale, le Polo Obrero, a dénoncé "un plan d'agression du peuple" par Bullrich. La vice-présidente Victoria Villaruel a pour sa part appelé les syndicats à la "prudence", les mettant en garde contre "un degré d'agressivité ou de conflictualité sociale", alors que les mesures d'"un gouvernement de quatre jours" ont juste été annoncées, et pour certaines pas encore concrétisées.

Un premier "test de la rue" est attendu les 19 et 20 décembre, avec les mobilisations commémorant la "Grande crise" traumatique de 2001. Plusieurs médias soulignaient jeudi, après les annonces de Bullrich, qu'un plan similaire anti-manifestations a déjà été lancé, sans grand succès, sous le gouvernement Macri.