Argentine : ruée dans une décharge après la découverte d'un magot de 75.000 dollars

Une chasse au trésor digne des plus grands films d'aventure dans... Une déchetterie. Ils n'auraient jamais imaginé découvrir au milieu des ordures un aussi grand butin. Dans cette montagne de déchets en Argentine, les employés d'une décharge sont tombés sur un sac caché dans le double-fond d'une vieille armoire. À l'intérieur, plusieurs milliers de dollars en liquide.

La décharge se situe dans la ville de Las Parejas à 400 km au nord de la capitale Buenos Aires. Frédérico Baez, employé de cette déchetterie, dans le reportage TF1 en tête d'article, se réjouit de cette découverte. "On a commencé à prendre chacun notre part. C'était comme un jeu, pour voir celui qui pouvait prendre le plus de billets. On s'est partagé environs 10.000 dollars à nous six." C'est 20 fois le salaire minimum en Argentine. Immédiatement, les employés municipaux partagent leur joie sur les réseaux sociaux. "On va partager tout ça avec les collègues" montre l'un d'eux.