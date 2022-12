Arma 3, ce jeu vidéo détourné pour faire croire à des images de la guerre en Ukraine

Mais comment expliquer qu'Arma 3 soit à ce point utilisé ? Tout simplement parce qu'il réunit tous les ingrédients pour être détournés à ces fins. Au-delà d'être hyper réaliste, il a la particularité d'être participatif. C'est-à-dire que chacun peut refaçonner le jeu à sa façon, grâce au "mod". Derrière ce diminutif – qui signifie "modification" – un horizon de possibilités de personnalisation. Ajouter des objets, transformer le comportement des personnages, modifier les décors et le terrain, changer les armes, tanks, bateaux, etc. Autant de possibilités de détourner ce jeu, qui met en scène un conflit futuriste en 2035, pour représenter n'importe quel conflit. Si bien que sur le site des concepteurs d'Arma 3, on peut trouver plus de 20.000 versions personnalisées à télécharger ! Sans parler des comptes sur YouTube aux millions d'abonnés qui proposent leurs prouesses directement en vidéo, faisant de ces chaînes des ressources infinies pour les désinformateurs en quête de buzz.