Trois militaires américains tués dans une attaque de drone en Jordanie

Les États-Unis annoncent ce dimanche que trois soldats américains ont été tués lors d'une attaque de drone en Jordanie. Joe Biden accuse "des groupes militants radicaux soutenus par l'Iran" d'être à la manœuvre.

Des militaires américains tués en Jordanie. Le Commandement central (CENTCOM) a indiqué ce dimanche dans un communiqué que trois soldats avaient perdu la vie lors d'une attaque de drone contre une base du nord-est du pays, non loin de la frontière syrienne. Vingt-cinq blessés sont par ailleurs à déplorer, ajoute l'armée.

Le président américain Joe Biden a accusé "des groupes militants radicaux soutenus par l'Iran" d'être à la manœuvre, menaçant les auteurs de représailles. Des individus qui opèreraient "en Syrie et en Irak", a précisé le chef de l'État dans un communiqué.

Une attaque "méprisable et totalement injuste"

"Jill et moi nous joignons aux familles et aux amis de nos disparus – et aux Américains à travers le pays – pour pleurer la perte de ces guerriers dans cette attaque méprisable et totalement injuste", poursuit Joe Biden, soulignant que ces militaires "incarnaient le meilleur" des États-Unis. "Un courage inébranlable. Inébranlable dans son devoir. Inébranlables dans leur engagement envers notre pays – risquant leur propre sécurité pour celle de leurs compatriotes américains et de nos alliés et partenaires avec lesquels nous sommes dans la lutte contre le terrorisme."

C'est la première fois que des soldats américains sont tués dans la région depuis le 7 octobre, date à laquelle le Hamas a mené son attaque contre Israël. Si des bases de l'armée avaient été visées, ces offensives n'avaient pas fait de victimes jusqu'à présent dans ses rangs.

Les médias américains notent qu'à l'heure actuelle, "on ne sait pas pourquoi les défenses aériennes n'ont pas réussi à intercepter le drone". Les hauts dignitaires de l'armée, avant cette attaque, expliquaient vouloir éviter une attitude belliqueuse dans la région. "Nous ne voulons pas nous engager sur la voie d'une plus grande escalade", expliquait une représentante du Pentagone citée par CNN, évoquant le risque d'"un conflit beaucoup plus vaste".