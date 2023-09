Karabakh : un cessez-le-feu et une victoire pour l'Azerbaïdjan après 24h de combats

Plus de 3100 personnes ont d'ores et déjà été évacuées par les forces russes et un nombre inconnu par les séparatistes arméniens. Un bilan qui fait monter la colère coté Arménie, où la capitulation fait monter encore un peu plus la pression sur le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Celui-ci est vivement critiqué pour ne pas avoir envoyé d'aide au Nagorny-Karabakh. Au lendemain de heurts devant le siège du gouvernement, des manifestants y étaient de nouveau rassemblés, par milliers, mercredi soir.

Usant la manne pétrolière pour renforcer son armée, Ilham Aliev est quant à lui en passe de réussir son pari de reprendre le contrôle de cette région majoritairement peuplée d'Arméniens, qui a été le théâtre de deux guerres entre les anciennes républiques soviétiques du Caucase que sont l'Azerbaïdjan et l'Arménie : l'une de 1988 à 1994 (30.000 morts) et l'autre à l'automne 2020 (6500 morts).