Arrestation de Benjamin Brière en Iran : sa sœur appelle Paris à "taper du poing sur la table"

En plus de Benjamin Brière, condamné en janvier à huit ans et huit mois de prison, le pouvoir iranien détient trois autres ressortissants Français. Il y a la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah, qui a été condamnée en mai 2020 à cinq ans de prison pour atteintes à la sécurité nationale et qui est aux arrêts domiciliaires depuis octobre 2020. Par ailleurs, deux autres Français ont été arrêtés en mai et sont accusés par Téhéran d'être "entrés dans le pays dans le but de déclencher le chaos et déstabiliser la société", des interpellations jugées "sans fondement" par Paris qui a demandé leur "libération immédiate".

Pour Blandine Brière, cette dernière arrestation "montre bien que le cas de Benjamin n'est pas isolé" et s'inscrit dans une "mécanique bien huilée" de ce qui a été décrit par les ONG comme la "diplomatie des otages" de l'Iran. Au nom de cette stratégie, que Téhéran a toujours démentie, l'Iran est accusé de détenir des étrangers, majoritairement binationaux, pour tenter par ce biais d'arracher des concessions de l'Occident sur des dossiers sensibles en cours.