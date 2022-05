Arrestation de Français en Iran : Téhéran accusée de poursuivre sa "diplomatie des otages"

Si des dizaines d'étrangers ont été arrêtés depuis cette époque, parfois échangés contre des prisonniers iraniens dans les pays occidentaux, le cas le plus sensible actuellement est celui du chercheur irano-suédois Ahmadreza Djalali, condamné à mort pour espionnage en 2017, et dont la famille redoute désormais l'exécution imminente. Pour l'ONG Iran Human Rights, le sort de ce spécialiste de la médecine d'urgence "est un test très important pour l'Europe". Son porte-parole appelle d'ailleurs les Européens à adopter "une position ferme contre la prise d'otages et cesser de la récompenser".