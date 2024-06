Le Français Laurent Vinatier a été placé en détention provisoire en Russie. Il est poursuivi pour ne pas s'être enregistré auprès des autorités comme "agent de l'étranger". De quoi s'agit-il ?

Un statut non déclaré. Le Français Laurent Vinatier, 47 ans, travaillant pour une ONG suisse de résolution des conflits, a été arrêté jeudi 6 juin à Moscou et placé en détention provisoire jusqu'au 5 août. Il est suspecté d'avoir illégalement récolté des informations sur les activités militaires de la Russie, et est formellement poursuivi à ce stade pour ne pas s'être enregistré comme "agent de l'étranger". Ce délit est passible de cinq ans de prison.

Cette législation est utilisée par les autorités russes pour réprimer ou surveiller leurs détracteurs. Introduite en 2012, la loi sur les "agents de l'étranger" a été employée crescendo contre des organisations de défense des droits humains et des médias, et depuis 2020, contre des personnes physiques. Ce statut impose aux personnes ou entités visées de lourdes contraintes administratives, dont un contrôle régulier de leurs sources de financement. Il exige également d'accompagner obligatoirement toute publication, y compris sur les réseaux sociaux, du label "agent de l'étranger".

"Un espion agissant au profit d'un pays ennemi"

En juin 2022, quelques mois après le début de l'invasion de l'Ukraine, la Russie a durci la loi sur les "agents de l'étranger". Depuis cette date, toute personne se déclarant comme tel est interdite d'enseigner dans des écoles publiques, de produire des "informations" destinées à des mineurs, et de recevoir des fonds publics. Le terme d'"agent étranger" "a une connotation négative avérée dans le langage russe courant", explique l'Observatoire européen de l'audiovisuel dans une note. "Il désigne un agent (espion) agissant au profit d'un pays étranger (ennemi)."

Par ailleurs, une personne ou organisation peut se voir ordonner ce statut si elle est sous "influence étrangère". La loi définit "l'influence étrangère" comme le fait d'obtenir un soutien financier, organisationnel ou technique, ou de subir une "pression" de l'étranger. Une définition très large pour tomber plus facilement sous le coup de la loi.

De nombreuses personnes sont ainsi contrôlées via cette liste rédigée par le ministère russe de la Justice. Plusieurs d'entre elles vivent en dehors de Russie pour éviter toute répression.