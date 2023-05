L'arrivée du puissant cyclone Mocha inquiète au Bangladesh et en Birmanie

Les vents violents et la pluie pourraient provoquer des inondations et des glissements de terrain à l'intérieur des terres en Birmanie et au Bangladesh, a prévenu dès vendredi le bureau des affaires humanitaires de l’ONU. "À ce stade, les inquiétudes sont extrêmement vives concernant la situation à Cox's Bazar, où vivent environ près de 600.000 Bangladais et environ 1 million de réfugiés rohingyas", a alerté Handicap International, dans un communiqué. En effet, les abris de fortune sont peu résistants et ne résisteront pas au passage de Mocha et "le risque de glissements de terrain et d'inondations soudaines est très élevé".

La moitié des personnes vivant à Cox's Bazar sont des enfants et 12% d’entre elles sont handicapées, selon l’association. Présente dans 26 camps, elle se prépare à proposer des "services de réadaptation, de santé mentale, de soutien psychologique et de protection" aux futurs sinistrés.