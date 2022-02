Art oratoire, déstabilisation... Dans la tête de Vladimir Poutine

Placer celui avec lequel on débat dans une impasse, créer un déséquilibre, c'est la méthode Poutine. Une scène résume parfaitement ce rapport de forces. Elle a été filmée lors d'un Conseil de défense, quelques jours avant le lancement de l'invasion russe en Ukraine. Le chef du Service des renseignements extérieurs russes Sergueï Evguenievitch Narychkine se retrouve acculé par le chef du Kremlin, qui le somme, d'un ton froid, de s'exprimer avec plus de clarté, d'arrêter de bafouiller. "Qu'est-ce que vous proposez de faire, de commencer les négociations ?", lui demande le président, un sourire en coin. "Non... Je...", le directeur des renseignements hésite. En direct à la télévision, Vladimir Poutine ne lui laisse aucune chance de se reprendre. "Vous allez soutenir ou vous soutenez ? Parlez sans détour", lance-t-il, comme on peut le voir dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article