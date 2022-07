Assassinat de Shinzo Abe : quelles étaient les motivations du suspect ?

Le quarantenaire, actuellement sans emploi, a déclaré à la police avoir servi dans la Force d'autodéfense maritime, la marine japonaise, pendant trois ans à partir de 2002. Plus récemment, il a travaillé dans une usine de l'ouest du Japon pendant environ un an et demi, mais a démissionné en mai dernier, selon des médias locaux. "Son attitude au travail n'avait pas posé de problème. Je suis surpris et choqué", a notamment déclaré son ancien supérieur au quotidien Mainichi.

D'anciens camarades de collège interrogés par la chaîne de télévision publique NHK l'ont décrit comme calme, mais pas solitaire, doué pour le sport comme pour les études.