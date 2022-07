Meurtre de Shinzo Abe : Gandhi, Kennedy... ces autres assassinats politiques qui ont marqué les mémoires

Fervent défenseur de la voie de la non-violence, Mohandas Karamchand Gandhi est assassiné le 30 janvier 1948, après avoir contribué à l'indépendance de l'Inde et à sa création officielle le 15 août 1947. Il est tué à New Delhi de trois coups de revolver par Narayan Vinayak Godse, un fanatique hindou, qui sera arrêté et pendu. Considéré comme le "père de la nation" indienne, le Mahatma est quant à lui incinéré à Delhi et ce sont deux millions de personnes qui assistent à ses funérailles.