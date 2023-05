"Assassins", "criminels"... Les esprits s'échauffent en Espagne sur fond de canicule

"Assassins", "criminels", "nous vous surveillons", "vous le paierez". Alors que l'Espagne a été frappée fin avril par une vague de chaleur historiquement précoce, l'agence météorologique nationale (Aemet) est visée par des menaces sur les réseaux sociaux, par mail voire par téléphone. Une tendance sur fond de "complotisme" climatique, selon les autorités. Les faits sont tels que le gouvernement espagnol a été forcé de sortir du silence et a défendu l'agence, vendredi 5 mai.

Les menaces sont apparues après des prévisions et des analyses publiées par l'agence, notamment durant la vague de chaleur d'avril qui a touché le pays de la péninsule ibérique. Le 28 avril dernier, le record de chaleur pour un mois d'avril a même été battu avec 38,8°C relevés à Cordoue.

Sur Twitter, la ministre de la Transition écologique a appelé à "dire stop" à ce genre de pratique. "Mentir, alimenter le complotisme et la peur, insulter... Cela appauvrit notre société". Le 18 avril dernier, sur le même réseau social, l'Aemet avait fustigé ces attaques. "Nous sommes respectueux de la liberté d'expression" mais "on ne peut pas tout se permettre", avait-elle mis en garde. L'agence appelant, dans le même temps, au "respect" de ses collaborateurs répartis dans plusieurs dizaines de bureaux à travers l'Espagne. Deux jours plus tard, elle avait pointé du doigt les médias relayant "des prévisions météorologiques basées sur la pseudoscience". "Des informations inexactes et erronées peuvent engendrer la méfiance des citoyens", jugeait l'agence espagnole.