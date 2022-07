Assaut du Capitole : Steve Bannon, l’ex-conseiller de Donald Trump, prêt à témoigner devant le congrès

L'ancien allié de Donald Trump, Steve Bannon, a déclaré au comité de la Chambre des représentants chargée d'enquêter sur l'attaque du Capitole qu'il était désormais prêt à témoigner. Cette décision a été transmise aux membres de la commission, samedi 9 juillet, dans une lettre de son avocat. Cependant, "on ne sait pas à quel point Bannon a l’intention de coopérer”, selon le NY Times.

Pendant plusieurs mois, il avait refusé de témoigner et de transmettre le moindre document, ce qui lui avait valu deux chefs d'accusation d'outrage au Congrès pour avoir résisté à l'assignation du comité. Il avait notamment brandi l'argument du privilège exécutif invoqué par Donald Trump. Ce privilège, simple principe non défini par la loi, protège la confidentialité des échanges entre le président et ses proches. Une défense douteuse selon la commission, puisque Steve Bannon n'était plus conseiller du président depuis 2017.

Ce revirement de situation fait suite au témoignage surprise, le 28 juin, de Cassidy Hutchinson, l'ex-assistante de Mark Meadows, le chef de cabinet du président lors des derniers mois de son administration, qui a fourni de nombreuses preuves de l'implication de Donald Trump dans les émeutes du Capitole. Depuis lors, le comité a vu un afflux de nouvelles informations et de conseils confidentiels.

Selon le représentant Jamie Raskin, D-Md., A, Steve Bannon "avait changé d'avis, et après avoir vu, vraisemblablement, toutes ces personnes se manifester, y compris Cassidy Hutchinson."