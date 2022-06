Assaut du Capitole : accusé d'avoir tenté un coup d'État, Donald Trump dénonce une "parodie de justice"

La réponse du principal intéressé n'a pas tardé à fuser. Dans un communiqué long de 12 pages, l'ex-président américain a fustigé une "parodie de justice". "Cette comédie [...] est une tentative éhontée de détourner l'attention du public de la vérité [...] qui est que les Américains sont massivement venus à Washington le 6 janvier 2021 pour tenir leurs élus pour responsables des signes évidents d'activité criminelle lors de l'élection", lâche-t-il.

Pourtant, l'inflexibilité de l'ancien pensionnaire de la Maison Blanche se heurte aux nombreuses preuves accablantes réunies par la commission, après plus d'un an d'enquête. Après avoir réalisé plus de 1000 entretiens et épluché plus de 14.000 documents, les parlementaires jugent que, en répétant à tort que l’élection lui a été volée, Donald Trump a été à l'origine des événements d'une rare violence qui ont suivi. "Avant même l'élection, Trump avait décidé que, qu'importent les faits et la vérité, s'il perdait l'élection, il affirmerait qu'elle était truquée", met en avant Zoe Lofgren, une élue démocrate. "Le grand mensonge était aussi une grande arnaque", condamne-t-elle encore.