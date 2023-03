Assaut du Capitole : ces images du chaman escorté par la police prouvent-elles une mise en scène ?

Depuis, ce "chaman", prénommé Jacob Chansley et restant dans les mémoires pour sa fourrure et ses cornes de bison, a été condamné à 41 mois de prison après avoir plaidé coupable du chef d'entrave à une procédure officielle. Mais selon les plus fervents défenseurs de Donald Trump, ces nouvelles images représentent à elles seules la preuve ultime d’un coup monté, d’une mise en scène de l’assaut du Capitole, voire de la complicité de la police. "C’est insensé. Le public a été trompé", s’est indigné le milliardaire et nouveau propriétaire de Twitter Elon Musk, tandis que le fils de l’ancien président s’est écrié : "Pas étonnant que toutes les images nous aient été cachées pendant 2 ans. Comme toujours, ils nous ont tous menti !".