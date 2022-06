Donald Trump au centre d'un "complot" : quelle suite pour l'enquête sur l'assaut du Capitole ?

D'autres échéances vont rapidement arriver pour présenter les conclusions d'une enquête tentaculaire. La commission a en effet entendu près de 1.000 témoins, dont deux enfants de l'ancien président, pour faire la lumière sur les faits et gestes de Donald Trump après l'élection de 2020. Elle assure avoir épluché plus de 100.000 documents, dont des courriels, SMS et photos officielles de la Maison Blanche, et a envoyé une centaine d'assignations à témoigner. Au total, cinq autres auditions viendront, tout au long du mois de juin, compléter l'exposé de jeudi. La prochaine aura lieu le 13 juin. La liste des invités n'a pas encore été rendue publique.