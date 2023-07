Assaut du Capitole en 2021 : Trump annonce être directement visé dans l'enquête judiciaire

"L'escroc Joe Biden et son ministère de l'injustice veulent inculper et arrêter son opposant politique présumé (moi !), qui le devance dans les sondages pour les prochaines élections présidentielles de 2024. Une telle chose ne s'est jamais produite dans notre pays auparavant… Et au milieu de la campagne ??? Ingérence électorale et faute professionnelle du procureur !!!", a ajouté Donald Trump, en majuscules dans le texte.