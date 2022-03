Assaut du Capitole : Donald Trump a violé la loi, estime la commission parlementaire

Donald Trump, alors l'un des plus puissants utilisateurs de Twitter, avait des mois durant -- et bien avant l'élection -- instillé l'idée chez ses dizaines de millions d'abonnés que l'élection pourrait être truquée. Le 6 janvier, juste avant l'assaut meurtrier du Capitole, il avait fustigé une prétendue fraude électorale lors d'un meeting devant la Maison Blanche et appelé la foule à "se battre". Le républicain a essuyé un deuxième procès en destitution à la suite de l'assaut du Capitole, mais a été acquitté par le Sénat qui le jugeait pour "incitation à l'insurrection".

Il domine toujours le parti républicain et laisse régulièrement entrevoir sa volonté de briguer un second mandat en 2024.