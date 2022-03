Assaut du Capitole : le premier procès d'un assaillant s'ouvre à Washington

Sur des photos Guy Reffitt apparaît vêtu d'un gilet pare-balles et avec un casque sur la tête. Il aurait aussi porté une arme de poing lors des heurts et est accusé d'avoir menacé de mort ses deux enfants qui l'avaient dénoncé à la police à son retour à Wylie, près de Dallas. Les deux enfants de l'accusé doivent témoigner pour confirmer avoir subi des menaces.

L'homme de 49 ans plaide non coupable et encourt jusqu'à 20 ans de prison au terme de ce procès qui doit durer au moins une semaine. Le verdict sera d'ailleurs scruté à la loupe au regard du nombre record d'arrestations et d’inculpations dans cette enquête d'une ampleur historique et qui se poursuit plus d'un an après les faits.