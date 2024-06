Volodymyr Zelensky est venu en France pour participer à la commémoration du Débarquement en Normandie, ce jeudi 6 juin. Mais le dirigeant ukrainien profitera de cette visite pour passer à Paris, le lendemain. L'occasion pour lui de rappeler que l'Ukraine a toujours besoin d'aide face à l'invasion de la Russie.

L'aide à l'Ukraine n'attend pas. Après avoir participé à la cérémonie commémorant le 80e anniversaire du Débarquement en Normandie, le président Volodymyr Zelensky ne quittera pas tout de suite le territoire français.

Il est attendu ce vendredi 7 juin à Paris, et multipliera les rendez-vous afin de rappeler que son pays a toujours besoin de soutien face à l'invasion de la Russie.

Mirages et accords de 650 millions d'euros

Dans ce cadre, il doit s'entretenir avec Emmanuel Macron en fin de journée à l'Élysée. À cette occasion, le président français a annoncé lors d'un entretien aux JT du 20h de nouvelles aides pour Kiev. "Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui permettront à l'Ukraine de protéger son ciel", a détaillé le chef de l'État, qui a par ailleurs ajouté que des pilotes ukrainiens allaient être formés en France "dès cet été".

Lors de leur rencontre, les deux dirigeants devraient par ailleurs assister à la cérémonie de signature de deux accords avec à la clé 650 millions d'euros de prêts et de dons à l'Ukraine. Le premier accord doit permettre de doter l'Agence française de développement de "fonds prévisionnels de 400 millions d'euros en prêts et de 50 millions de dons jusqu'en 2027" afin "d'étendre ses activités en Ukraine". Les domaines d'intervention prioritaires seront notamment les secteurs de l'énergie et des transports.

Le deuxième accord portera sur la mise en place d'un "fonds de soutien" aux infrastructures critiques, doté de 200 millions d'euros "pour accompagner les entreprises françaises dans les futurs appels d'offres (...) dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'eau et l'assainissement, de la santé et de l'agriculture".

Avant cette rencontre bilatérale, Volodymyr Zelensky prononcera un discours devant les députés français, son deuxième depuis le début de la guerre en Ukraine, alors que le pays traverse une période difficile, à peine sorti d'une offensive terrestre importante sur le front de l'est. Le président ukrainien devrait également rencontrer des industriels français, tandis que les infrastructures ukrainiennes sont régulièrement bombardées par la Russie.