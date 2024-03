La Russie pourrait attaquer un pays de l'Otan d'ici deux ans, redoute l'Allemagne

Dans un rapport relayé dans les médias allemands, le renseignement allemand s'est montré alarmiste quant à une éventuelle nouvelle agression de la Russie. Selon eux, Moscou pourrait être en capacité d'attaquer un pays de l'Otan d'ici à deux ans. Les pays baltes ou la Finlande seraient potentiellement visés.

L'Ukraine pourrait n'être que la première étape. Selon un rapport du renseignement allemand, relayé par le média Business Insider, et qui circulerait actuellement au sein du gouvernement allemand, la Russie serait en mesure d'attaquer un pays de l'Otan d'ici à deux ans. Ce document indique qu'il "ne peut plus être exclu" que Vladimir Poutine attaque des pays de l'Alliance "à partir de 2026". Seraient alors visés, selon ce rapport, les pays baltes ou la Finlande, devenue en 2023, le 31e Etat à rejoindre l'Otan.

Une analyse des activités militaires russes

Pour aboutir à un tel scénario, les services de renseignements allemands se basent sur une évaluation détaillée des activités militaires russes. Le rapport cite une intensification significative de la production d'armes en Russie, ou encore une restructuration de l'armée, lesquelles permettraient à Moscou de doubler ses capacités militaires au cours des cinq prochaines années.

L'éventualité d'un conflit ouvert avec la Russie a déjà été évoquée par plusieurs responsables politiques au sein de l'Alliance atlantique. Le chef d'état-major de l'armée allemande, Carsten Breuer, jugeait ainsi nécessaire que l'armée allemande, en cours de remise à niveau depuis le lancement de la guerre russe en Ukraine, soit "apte à la guerre" dans cinq ans. "Sur la base des différentes analyses et quand je vois la menace potentielle que représente la Russie, cela signifie pour nous cinq à huit années de préparation", estimait-il dans un entretien paru en février dernier.

Les États-Unis, la Pologne ou encore la France ont également déjà estimé que la Russie pourrait étendre le conflit à d'autres pays après l'Ukraine. "Si on laisse l'Ukraine seule, si on laisse l'Ukraine perdre cette guerre, alors à coup sûr la Russie menacera la Moldavie, la Roumanie, la Pologne", avait ainsi averti Emmanuel Macron lors de son interview aux JT du 20H de TF1 et France 2.

De son côté, Vladimir Poutine, lors d'une interview avec le présentateur américain et soutien de Donald Trump, Tucker Carlson, a estimé que troupes russes pourraient être envoyées en Pologne, "seulement dans un cas de figure, si la Pologne attaque la Russie". Le maître du Kremlin a effectivement déclaré ne pas avoir "d'intérêts en Pologne, en Lettonie ou ailleurs. Pourquoi ferions-nous cela ? Nous n'avons tout simplement aucun intérêt (...). Il n'en est pas question." L'analyse par le renseignement allemand de la politique militaire menée actuellement en Russie semble néanmoins aboutir à une tout autre interprétation.