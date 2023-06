Attaque antisémite aux États-Unis en 2018 : jugé coupable, Robert Bowers encourt la peine de mort

La justice américaine a déclaré coupable Robert Bowers, auteur de l'attaque antisémite la plus meurtrière de l'histoire des Etats-Unis. Le 27 octobre 2018, il avait tué onze fidèles de la synagogue Tree of Life de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Six autres personnes avaient également été blessées. Après cinq heures de délibération, l'accusé de 50 ans a été déclaré coupable des 63 chefs d'accusation dont il était accusé par les procureurs fédéraux.