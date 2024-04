Oui, l'Iran a bien un ambassadeur en France

Suite à l'attaque iranienne visant Israël, Stéphane Séjourné a indiqué qu'il allait convoquer l'ambassadeur d'Iran en France. En ligne, certains ont fait remarquer au ministre des Affaires étrangères que la république islamique avait rappelé son représentant il y a plusieurs années. On démêle le vrai du faux.

Invité sur France 2 dimanche soir, le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné a annoncé que l'ambassadeur d'Iran en France serait "convoqué" en ce début de semaine. L'objectif ? "Passer un message de fermeté", suite à l'attaque qui a visé Israël au cours du week-end, via le lancement de drones et de missiles.

Suite à cette annonce du chef de la diplomatie française, une géopolitologue a réagi sans tarder sur le réseau social X. "Quelqu’un a-t-il prévenu notre ministre qu’il n’y a plus, depuis déjà quelques années, d’ambassadeur d’Iran en France ?", a-t-elle lancé. Une affirmation formulée également par l'ancien cadre du RN Florian Philippot. Ces messages, en cumulé, ont recueilli plus d'1,7 million de vues en moins de 24 heures, mais ils se révèlent trompeurs puisque ce poste est de nouveau occupé depuis quelques semaines.

Ces messages ont été très largement relayés en l'espace de quelques heures seulement. - Capture écran X

Une vacance de deux ans

Contrairement à ce qui a pu être avancé sur les réseaux sociaux, la République islamique d'Iran compte bel et bien un ambassadeur en France. Ce que confirme ce lundi le Quai d'Orsay à TF1info, précisant que ce poste est occupé par un certain Mohammad Amin-Nejad. Ce dernier, arrivé le 15 mars en France, a "remis des copies figurées de ses lettres de créances le 18 mars [...] conformément à la coutume".

Très remonté contre ce qu'il qualifie de "mensonges", Stéphane Séjourné a confirmé la convocation de l'ambassadeur et déploré une forme de désinformation. "Ceux qui la diffusent ont un agenda qui est celui de puissances étrangères : créer la confusion, le doute et porter atteinte au débat démocratique", estime-t-il.

Si ces messages viraux ont été pris au sérieux par de nombreux internautes, cela s'explique sans doute par le fait que la nomination de l'actuel ambassadeur d'Iran soit récente. Et que pendant de longs mois, son poste n'ait pas été occupé. Le 7 mars 2022, l'ambassade de la République islamique annonçait en effet sur ses réseaux sociaux le retour à Téhéran du prédécesseur de M. Amin-Nejad, le diplomate Bahram Ghasemi.

Depuis le départ de ce dernier, aucun ambassadeur iranien n'était en poste à Paris. Cela ne signifie toutefois pas que l'ambassade iranienne était désertée : un chargé d'affaires nommé Seyed Hossein Samimifar a en effet assuré une forme d'intérim d'environ deux ans, s'occupant des affaires courantes.

Il y a quelques semaines, l’agence de presse de la République islamique d’Iran (IRNA) faisait état d'une rencontre entre le chef de la diplomatie iranienne (Hossein Amir Abdollahian) et le nouvel ambassadeur. Le ministre des Affaires étrangères a ainsi souligné auprès de Mohammad Amin-Nejad "l'importance d'élargir et de renforcer les relations entre la République islamique d'Iran et les différents pays du monde, conformément à la stratégie du pays et du gouvernement iranien, et la nécessité de saisir les opportunités qui s'offrent à l'Iran et à la France pour développer la coopération économique et politique dans toutes ses dimensions".

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.