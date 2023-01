Chaos au Brésil : après les manifestations, place à la désinformation

Parmi les autres affirmations trompeuses relayées, on peut noter celles qui imputent aux partisans de Lula les violences observées dimanche. Une courte vidéo est brandie comme preuve, montrant un homme présent sur les lieux et tenant un drapeau rouge. Si le motif en forme d'étoile que l'on semble identifier correspond au parti de l'actuel président, il est toutefois abusif d'y voir un élément fiable, et ce, pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, cette séquence est la seule sur laquelle un tel drapeau est visible, parmi toutes celles qui circulent depuis environ 24 heures. Difficile donc d'en tirer des conclusions, a fortiori puisque la personne visible sur l'image se comporte de manière calme, sans chercher à dissimuler son visage. Il serait même possible d'envisager que ce drapeau ait été apporté sur place volontairement afin de faire croire à une responsabilité du camp adverse. Par ailleurs, la thèse d'un mouvement à l'initiative des pro-Lula semble peu crédible, notamment depuis que l'on sait que les défenseurs de l'ex-président Bolsonaro ont mis sur pied cette mobilisation. La presse brésilienne a relaté les préparatifs de cette action qui se sont très largement déroulés via la messagerie WhatsApp. Et ce au minimum depuis le 5 janvier.

Outre les nombreux slogans et banderoles affichés par les manifestants, qui contestent la légitimité des élections et dénoncent des malversations lors du scrutin, on observe que les vidéos tournées au milieu de la foule ont été instrumentalisées par des pro-Bolsonaro. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas hésité à les monétiser sur la plateforme YouTube, profitant de ces troubles pour chercher à effectuer quelques gains. Enfin, aucun rapport de police ni des médias ne fait état d'émeutiers issus des rangs du parti de Lula, pas plus que de violences qui auraient été constatées entre des groupes de manifestants. L'hostilité s'est en effet concentrée sur les bâtiments gouvernementaux ainsi que sur les représentants de l'État et de l'ordre public, parmi lesquels les policiers.