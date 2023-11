Attaque du Hamas : 39 ressortissants français tués en Israël, 9 disparus, selon un nouveau bilan

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée le 7 octobre par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, plus de 1400 personnes ont été tuées, selon les autorités israéliennes, en majorité des civils le jour de l'attaque du Hamas, et plus de 240 personnes ont été prises en otage. En représailles, Israël a déclaré une guerre pour "anéantir" le Hamas, pilonnant sans relâche la bande de Gaza où 9227 personnes, dont 3826 enfants, ont été tuées, selon un dernier bilan donné par le Hamas vendredi.