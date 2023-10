Attaque du Hamas contre Israël : au moins 30 Français ont été tués, 7 sont toujours disparus

Dans la journée, le président de la République Emmanuel Macron avait promis de son côté aux familles d'otages français que Paris ferait tout "pour qu'ils reviennent sains et saufs en France". Un peu plus tard, dans un entretien accordé à plusieurs agences de presse, il a confirmé qu'il était certain qu'une Française était bien retenue en otage par le Hamas, évoquant une forte "présomption" pour les six autres disparus français.