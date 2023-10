Attaque du Hamas contre Israël : "C'est plus de morts en 72 heures que ces vingt dernières années" dans l'État hébreu

Justement, l'attaque du Hamas a fait aussi ressurgir le spectre de la guerre du Kippour qui avait déjà pris par surprise Israël il y a cinquante ans. Les parallèles tiennent-ils entre ces deux attaques ? Avec d'autres ?

La guerre de 1973, dite "guerre du Kippour", comme la guerre de 1967, sont des guerres militaires avec des armées de nation état (Égypte, Syrie, Irak...). Il y a eu des pertes humaines importantes également, avec près de 2700 morts du côté israélien en 1973, mais on ne peut pas comparer d'importantes pertes militaires avec des morts de civils comme c'est le cas dans l'attaque du Hamas ce week-end. Il y avait pour autant ce même but de sidérer, de tétaniser une population.

En revanche, si vous prenez par exemple la guerre de 1948 et ce qu'il s'est passé depuis la première intifada, il s'agit bien de guerres de libération par des actes terroristes. Et dans cette guerre de 1948 qui reste dans l'esprit des plus âgés, en Israël comme en Palestine, le mot massacre revêt une résonance incroyable. Il y a eu des dizaines de massacres à cette époque-là qui ont fait plusieurs milliers de morts. Quand vous regardez l'historicité des massacres entre la fin de l'année 1947 et l'année 1948, il n'y a que des incursions dans des kibboutz où on tue tout le monde, des incursions dans des villages arabes où on tue tout le monde avec entre 5700 et 10.000 morts. De façon générale, on peut dire que l'Histoire d'Israël et du conflit israélo-arabe est ponctuée de massacres.