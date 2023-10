Attaque du Hamas en Israël : une offensive préparée pendant deux ans à la lisière de la frontière israélienne

Or, ces entrainements ont eu lieu à quelques kilomètres seulement de l'une des frontières les mieux gardées du monde. Selon l'analyse de CNN, qui s'appuie sur les indices visuels et les cartes satellites, la première vidéo a été tournée près du poste-frontière d'Erez, ce passage que les combattants du Hamas ont fini par franchir samedi dernier. En tout, le média américain a repéré six sites d'entraînement, dont deux à moins de deux kilomètres de la frontière. Pour les autres, l'un est situé dans le centre de Gaza et les trois autres dans l'extrême sud de ce territoire enclavé. Des zones d'entrainement restées actives "au cours des derniers mois", précise CNN, et qui sont particulièrement visibles.