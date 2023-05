Attaque meurtrière près de la synagogue de la Ghriba à Djerba : "Un attentat ouvertement antisémite"

Cette attaque fait écho à l'attentat-suicide au camion piégé qui avait fait 21 morts en 2002 au même endroit. Pourquoi ce lieu est-il encore visé ?

C'est un attentat ouvertement antisémite. Non seulement ce n'est pas la première fois que cette synagogue est frappée, mais on peut même dire que malheureusement, dans le monde arabe, y compris lorsque des États arabes ont reconnu Israël, il y a eu plusieurs dizaines de Juifs tués, soit lors de pèlerinages, soit lors de simples visites touristiques. Le terrorisme cherche systématiquement de la publicité. Naturellement, le côté amplificateur du pèlerinage vous assure une publicité internationale.

Y a-t-il une piste sur l'origine de l'attaque et ses raisons ?

Il est encore trop tôt pour le dire, mais une première hypothèse peut mener aux Frères musulmans. Si nous étions juste après le bombardement israélien du siège de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) en 1985, ce serait peut-être l'un des facteurs hypothétiquement explicatifs. Mais depuis de nombreuses années, il n'y a aucune interaction entre l'armée d'Israël et la Tunisie. Et il n'y a pas non plus de processus de reconnaissance d'Israël par la Tunisie, qui pourrait inciter les opposants, islamistes ou non, à tenter d'y mettre fin.