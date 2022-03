Guerre en Ukraine : attaquer une centrale nucléaire, "une première mondiale"

La tension monte encore d'un cran. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un incendie s'est déclaré dans la plus grande centrale nucléaire d'Europe, celle de Zaporijjia, en Ukraine, suite à des bombardements. Selon Kiev, des tirs de chars russes présents sur la centrale ont mis le feu à un bâtiment consacré aux formations et à un laboratoire. L'incendie a pu être maîtrisé et le risque de radiations écarté. Cependant, et alors que la situation sur place est toujours incertaine, les autorités nucléaires prennent cet incident très au sérieux.

Lors d'une conférence de presse organisée en urgence à Vienne (Autriche) ce vendredi, le directeur général de l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi a estimé que "cela aurait pu être dramatique". "Nous ne devons pas attendre qu’une catastrophe arrive avant d’essayer d’y répondre de manière efficace", a-t-il ajouté, se disant prêt à se rendre à Tchernobyl pour des discussions entre les deux parties. Une catastrophe nucléaire a-t-elle donc été évitée de peu ? Ludovic Dupin, porte-parole de la société française d'énergie nucléaire (SFEN) nous répond.