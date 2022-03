Attaque russe sur une centrale nucléaire ukrainienne : l'AIEA prête à se rendre en Ukraine

L'attaque du site par des missiles russes a provoqué un incendie qui n'a heureusement pas touché de réacteurs, mais a blessé deux personnes assurant la sécurité de la centrale, a-t-il précisé dans la vidéo en tête d'article. Avant d'indiquer que le personnel ukrainien continue de "gérer les opérations" sur le site mais celui-ci, ainsi que la centrale de Tchernobyl, sont à cette heure "entre les mains des forces militaires russes". "Nous avons la chance qu'il n'y ait pas eu de fuite de radioactivité et que les systèmes de sécurité des réacteurs n'ont pas été affectés. (...) Mais pour l'AIEA, le temps est venu d'agir", a lancé le responsable, qui alerte depuis le début de l'invasion russe sur le risque d'un grave accident nucléaire.

Rafael Mariano Grossi a fustigé en particulier le fait que malgré un "accord général" international sur les principes de sécurité des sites nucléaires, "l'intégrité physique" de Zaporijjia n'a pas été respectée la nuit dernière. Il a alors proposé de se rendre à l'ancienne centrale de Tchernobyl, où des combats avaient déjà eu lieu le 24 février. "J'ai indiqué à la Russie et à l'Ukraine que je suis disponible et prêt à me rendre à Tchernobyl dès que possible, pour que tous les principes que j'ai évoqués ne soient plus jamais remis en question (...) et pour trouver un compromis commun pour les respecter", a-t-il lancé.