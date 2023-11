Attaques chimiques en Syrie : Bachar al-Assad visé par un mandat d'arrêt émis par la France

Le leader syrien est désormais visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice française. Il est poursuivi dans le cadre des attaques chimiques perpétrées en Syrie en 2013. Le frère de Bachar al-Assad est également visé.

Un mandat d'arrêt international a été émis mardi par la justice française contre le président syrien. Bachar al-Assad est accusé de complicité de crimes contre l'humanité, dans le cadre d'attaques chimiques perpétrées à l'été 2013 en Syrie. Une source judiciaire a confirmé que quatre mandats d'arrêt ont été émis pour complicité de crimes contre l'humanité et pour complicité de crimes de guerre pour ces attaques au gaz sarin. Des actes qui ont notamment provoqué la mort de 1000 personnes le 21 août 2013 dans la région de la Ghouta orientale.

Ces mandats visent Bachar al-Assad, mais également son frère Maher, chef de facto de la Quatrième division, une unité d'élite de l'armée syrienne. Deux généraux se trouvent par ailleurs dans le viseur de la justice : Ghassan Abbas, directeur de la branche 450 du CERS, ainsi que Bassam al-Hassan, officier de liaison et chef de la sécurité. Depuis avril 2021, des juges d'instruction du pôle crimes contre l'humanité du Tribunal judiciaire de Paris enquêtent sur ces attaques chimiques perpétrées en 2013 en Syrie et imputées au régime de Bachar al-Assad.

"Un précédent judiciaire historique"

À l'origine, l'enquête a été ouverte suite au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile par le Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression (SCM), aux côtés d'Open Society Justice Initiative (OSJI) et de Syrian Archive. Les investigations sont menées au titre de la "compétence extraterritoriale" de la justice française. Elles portent également sur une série d'attaques perpétrées dans la nuit du 4 au 5 août à Adra et Douma (450 blessés).

"Cette décision constitue un précédent judiciaire historique", a souligné dans un communiqué Mazen Darwish, fondateur et directeur général du SCM. "C'est une nouvelle victoire pour les victimes, leurs familles et les survivants, ainsi qu'un pas vers la justice et une paix durable en Syrie." L'intéressé rappelle que la plainte est accompagnée de "témoignages de première main venant de nombreuses victimes", mais aussi d'une "analyse approfondie de la chaîne de commandement militaire syrienne". Sans oublier le versement au dossier "de centaines de documents, parmi lesquels des photos et vidéos".