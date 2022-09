Attaques au couteau au Canada : le second suspect meurt peu après son arrestation

Le mystère demeure... et cela pourrait bien durer. La vaste chasse à l'homme de quatre jours, qui a suivi les attaques au couteau qui ont fait dix morts et 18 blessés dans le centre du Canada, a trouvé son épilogue ce mercredi. Traqué par des centaines de policiers, Myles Sanderson, soupçonné d'être à l'origine de cette tuerie, a été arrêté dans la province de la Saskatchewan, près de la ville de Rosthern. "Myles Sanderson a été localisé et placé en garde à vue", a annoncé la police en fin d'après-midi avant de remercier le public pour avoir fourni des "renseignements pertinents" permettant sa capture.