Attaques du 7 octobre : les préparatifs du Hamas dévoilés par Israël

Le renseignement israélien a dévoilé lundi une partie des informations collectées depuis les attaques du 7 octobre. Des documents saisis "montrent des années de préparation pour attaquer des kibboutz et des bases militaires".

"C'est un plan de bataille". Près de deux mois après les attaques qui ont entrainé la mort de plus de 1200 personnes sur son sol, le renseignement israélien a dévoilé lundi le "niveau de détails et de préparation" du Hamas. Les documents et données récupérés sur les combattants palestiniens mettent en lumière une opération peaufinée durant plusieurs années.

Téléphones mobiles, ordinateurs portables, GPS, caméras GoPro, talkie-walkies, cartes, documents, livrets... Lors d'un exposé devant la presse à Jérusalem, un officier du renseignement a montré comment ses services avaient enquêté durant deux mois. Devant la somme de documents en arabe et les millions de données électroniques, Israël a réactivé une unité appelée Amshat (acronyme de "Département de récupération de documents et de matériel technique" sur l'ennemi). Cette entité avait été créée après la guerre israélo-arabe de 1973, déjà une attaque-surprise lancée par l'Egypte et la Syrie.

Des années de préparation

Souvent mise en sommeil au fil des ans, Amshat a ainsi été réactivée. Ses conclusions ? Les documents et objets saisis "montrent des années de préparation pour attaquer des kibboutz et des bases militaires". Les membres de l'unité ont par exemple découvert dans des ordinateurs des plans tactiques très détaillés, comprenant un exposé des objectifs, nom des unités engagées et de leurs membres. Chaque unité avait sa propre mission (assaut ou soutien), et disposait de détails opérationnels comprenant un minutage précis et la liste des armements nécessaires.

Les Israéliens ont aussi retrouvé un dessin à la main détaillé d'un avant-poste de Nahal Oz. Celui-ci tombera aux mains du Hamas le 7 octobre. Sur des combattants tués, Tsahal a également récupéré des photos satellites et des plans précis de kibboutz attaqués. Un officier du renseignement a reconnu lundi que les renseignements sur les kibboutz sont venus de l'intérieur, "employés palestiniens ou Arabes israéliens". "Pour la base militaire (de Nahal Oz), on ne sait pas. Mais ça ne vient pas d'une source ouverte".

"Ils voulaient créer un choc tel qu'il allait briser le moral" des Israéliens

Autre enseignement : les otages constituaient une priorité de l'opération. "Une partie de l'entraînement portait sur la façon de prendre des otages. Des documents montrent quoi faire et comment s'en occuper", a détaillé un officier de renseignement. Sur des combattants tués ont été découverts une "check-list" de la prise d'otages et un "guide de conversation" avec eux. Selon ce document, il faut "couvrir les yeux et lier les mains de tous les otages adultes (hommes et femmes)", "fouiller lieux de détention et vêtements des otages". Ou encore "tuer ceux qui causent des problèmes et quiconque tente de s'échapper".

Le "guide", également montré à l'AFP, comporte une cinquantaine d'expressions "importantes en hébreu" transcrites phonétiquement pour s'adresser aux otages : "Ne bouge pas", "viens", "mains en l'air, écarte les jambes", "allonge-toi", "tais-toi", "dépêche-toi", "lève-toi", "calme-toi"... D'autres documents laissent penser que les combattants avaient aussi instruction de tuer des civils, selon les officiers. "Ils voulaient créer un choc tel qu'il allait briser le moral" des Israéliens, estime l'un d'eux.

Dans cette masse de renseignements obtenus, "il y a des choses que nous savions, d'autres qui sont nouvelles", a concédé un officier. Sans pour autant préciser si Tsahal s'attendait à un tel assaut du Hamas : le New York Times a en effet affirmé vendredi que le renseignement militaire israélien avait obtenu plus d'un an avant ces attaques un document détaillant point par point une opération similaire à celle perpétrée le 7 octobre. Le scénario avait été jugé "imaginaire".