Attaques du Hamas contre Israël : Borne dénonce les "ambiguïtés révoltantes" d'une partie de la gauche

La veille, LFI avait publié un communiqué affirmant que "l'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem Est". "Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose : la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même", avait dit de son côté Jean-Luc Mélenchon. Une prise de position qui déplaît également dans les rangs de la Nupes. Le député Jérôme Guedj, du Parti socialiste, a estimé ce dimanche que la "question" de rester dans la coalition de gauche "se pose".