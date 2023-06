Attendu en France, le prince héritier d'Arabie saoudite MBS va rencontrer Emmanuel Macron

L'entretien, qui aura lieu à l'occasion d'un déjeuner de travail, selon l'Élysée, "portera sur la relation bilatérale entre la France et l’Arabie saoudite". Ils discuteront, par ailleurs, "des enjeux de stabilité régionale" et évoqueront également "les grandes questions internationales, notamment la guerre en Ukraine et ses conséquences pour le reste du monde".

"MBS" doit aussi assister à une cérémonie prévue le 19 juin, à Paris, pour officialiser la candidature de l’Arabie saoudite pour accueillir l'exposition universelle Expo 2030, selon un communiqué du Palais royal. D'après la presse saoudienne, "MBS" doit aussi mener la délégation saoudienne lors du Sommet pour un nouveau pacte mondial de financement, les 22 et 23 juin. Un sujet qui sera aussi abordé avec Emmanuel Macron.