Attentat à Bruxelles : la Belgique à nouveau ciblée par le terrorisme

Deux ans plus tard, en mars 2016, deux hommes se font exploser dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et un autre dans une station de métro de la capitale européenne. Bilan : 32 morts et plusieurs centaines de blessés. Il s'agit de la même cellule djihadiste qui avait commis les attentats de novembre 2015 en France. Neuf hommes seront jugés en Belgique, dont Salah Abdeslam et son ami d'enfance de Molenbeek, Mohamed Abrini. Un dixième, Oussama Atar, dirigeant de la cellule, sera jugé en son absence, car présumé mort en Syrie.

Depuis, la Belgique a été le théâtre de plusieurs agressions contre des militaires ou des policiers. Le 6 août 2016. Un Algérien vivant en Belgique avait attaqué à la machette deux policières devant l'hôtel de police de Charleroi (sud) aux cris de "Allah Akbar", les blessant au visage et au cou avant d'être abattu. Le groupe État islamique (EI) avait revendiqué cette attaque le lendemain. Puis, le 25 août 2017, un homme de trente ans d'origine somalienne avait agressé des soldats au couteau (blessant légèrement d'un d'eux) en criant "Allah Akbar" ("Dieu est le plus grand") en plein centre-ville de Bruxelles. Il a également été abattu.