Attentat à Moscou : des "hommes en bleu" présents dans la salle de concert étaient-ils du FSB ?

Un attentat terroriste dans une salle de concert de Moscou a fait 143 morts le 22 mars. Un média biélorusse affirme avoir identifié deux spectateurs comme faisant partie des services de renseignement russes. Mais les éléments apportés ne peuvent être brandis comme des preuves.

Moins d’une semaine après l’attentat terroriste survenu au Crocus City Hall, cette salle de concert dans la banlieue de Moscou, l’enquête suit son cours et des théories émergent sur les réseaux sociaux. Parmi elles, l’implication directe du FSB, le service de renseignement russe, dans ces attaques qui ont tué 143 personnes le 22 mars.

2 hommes sur 4 identifiés par NEXTA

À l’origine, on y trouve des accusations de NEXTA, une chaine d’opposition biélorusse. Trois jours après l’attentat, le média en ligne pointe la présence dans la salle de plusieurs hommes vêtus de bleu et adoptant un comportement étrange compte tenu des événements. Sur une vidéo amateure qui circule, l’un d’eux est assis dans le public et ne quitte pas les lieux lorsque des coups de feu se font entendre. Un autre filme calmement la scène, tandis qu’un troisième enjoint plus tard de "fermer" les portes. Selon NEXTA, il s’agit de membres du FSB.

Le lendemain, la chaine biélorusse apporte des éléments pour prouver ce qu’elle avance. Ses outils de reconnaissance faciale ont permis d’identifier deux des quatre hommes comme appartenant au FSB. Ce qui prouverait l’implication directe du Kremlin dans l’attentat revendiqué par Daech, ou du moins la présence de fonctionnaires russes au Crocus City Hall. L’information de NEXTA est ensuite reprise par des gros comptes sur X, souvent pro-ukrainiens et qui contribuent à relayer cette théorie. Ce contenu a par exemple été vu 3 millions de fois.

NEXTA affirme que ces quatre hommes habillés en bleu sont des membres des services russes - DR

Ce ne serait pas la première fois dans l’histoire de la Russie que le FSB est suspecté d’être derrière des attentats. En 1999, des attaques à la voiture piégée avaient tué 290 personnes dans l’ouest du pays. Les enquêteurs ont soupçonné les services russes de les avoir causés pour justifier le déclenchement de la guerre en Tchétchénie.

Dans le cas présent, les accusations de NEXTA ont toutefois été remises en question par plusieurs journalistes russes indépendants, qui auraient retrouvé la véritable identité des deux hommes mis en cause.

Commençons par le premier homme, que l’on voit debout dans la salle de concert. NEXTA pense donc avoir mis la main sur une photo de lui lors d’une remise de médailles dans un centre sportif, qui se trouverait juste à côté du siège du FSB. Il s’agirait en effet du même homme sur les deux clichés. Mais d’après nos recherches, le club sportif de Sosensky, près de Moscou, se situe à 6 km du siège du SVR, les services de renseignements extérieurs, et non pas de celui du FSB.

Cet homme, identifié comme étant Dmitry Erokhin, serait prof d'EPS dans une ville près de Moscou - DR

Dans une enquête menée conjointement, les médias russes indépendants Écho de Moscou et Mediazona ont passé le visage de l’homme du Crocus City Hall dans l’outil de reconnaissance faciale d’Amazon. Il correspond à 99,4% avec celui d’un professeur d’EPS dénommé Dmitry Erokhin. D’après sa fiche de poste, l’homme travaille à l'école N°2075 de Troitsk, une ville du District administratif de Moscou. À partir de ces éléments sur son profil, rien ne prouve une infiltration au sein du FSB.

Un témoignage à la TASS

Penchons-nous maintenant sur le deuxième homme, assis dans la salle de concert. Cette fois, NEXTA assure qu’il s’agit du même homme qui a arrêté l’un des terroristes présumés dans une forêt, au lendemain de l’attentat, et que l’on voit sur une vidéo qui circule sur Telegram. Sur l’un des plans que nous avons visionnés, cet homme du FSB retire le masque qu’il porte et arbore une barbe. "L'homme dans la foule ne l'a pas fait pousser en 12 heures", fait notamment remarquer Aric Toler, journaliste au New York Times.

Là encore, des journalistes russes indépendants ont mis un nom sur ce visage. Selon Roman Dobrokhotov, fondateur du média The Insider, l’homme s’appelle Alexey Druzhkov et travaille pour le groupe pétrolier VNIIST. Cette photo de lui remontant à 2008 et postée sur le site OK, équivalent russe de "Copains d’avant", correspond à 99,8% avec celle de l’homme de la salle de concert, d’après l’enquête de l’Écho de Moscou et de Mediazona. Selon son profil, Alexey Druzhkov vit aujourd’hui dans la région de Moscou et a 44 ans.

Au lendemain des publications de NEXTA, cet homme a accordé une interview à la TASS, l’agence de presse russe. Il confirme être allé au concert avec sa fille, que l’on aperçoit d’ailleurs sur le siège à sa gauche. "Je m'appelle Alexeï et je n'ai rien à voir avec le FSB ou une quelconque agence de sécurité. Je travaille dans une entreprise de construction." Attention cependant à la source de ce témoignage, directement rattachée à la propagande d’État. On ne peut pas exclure totalement un témoignage sous contrainte. Son visage filmé par l'agence russe correspond en tout cas à 99,9% avec celui de l’homme de la vidéo originale, selon l’outil d’Amazon utilisé par L'Écho de Moscou et Mediazona.

L'homme dit s'appeler Alexey Druzhkov et a témoigné sur la télévision russe le 27 mars (à droite) - DR

En l’état, il parait difficile d’affirmer qu’il s’agit bien de ces hommes ou d’expliquer leur comportement au moment de l’attentat au Crocus City Hall. Ce qui est sûr, c’est que les preuves de NEXTA ne peuvent pas être prises comme telles et qu’en moins de 24h, de gros doutes sur leur solidité sont déjà apparus.

