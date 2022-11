Attentat d'Istanbul : cinq personnes mises en examen en Bulgarie

Leur rôle a été "logistique", a-t-elle précisé, ajoutant que le parquet avait requis un placement en détention pour quatre d'entre elles. Selon les chaînes de télévisions locales, trois sont originaires de Moldavie et un autre d'un pays arabe, qui n'est pas spécifié.

Survenue dimanche dernier en plein après-midi sur une artère piétonne, en plein cœur d'Istanbul, l'explosion a été attribuée par les autorités aux combattants kurdes du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et à leurs alliés en Syrie. L'attaque n'a néanmoins pas été revendiquée à ce stade, et le PKK et les YPG (Unités de protection du peuple), milice kurde active en Syrie et accusée par la Turquie d'être affiliée au PKK, ont nié toute implication.