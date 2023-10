Attentat de Bruxelles : le ministre belge de la Justice reconnaît une "erreur monumentale" et démissionne

"Le magistrat compétent n'a pas donné suite à cette demande d'extradition, et le dossier n'a pas été traité", a déploré le dirigeant. "Cette nouvelle information, venant du parquet, me touche en plein cœur, car j'ai fait tout mon possible pour améliorer notre justice. C'est une erreur individuelle, monumentale, une erreur inacceptable, aux conséquences dramatiques", a-t-il ajouté, sans préciser les faits pour lesquels l'individu était poursuivi de l'autre côté de la Méditerranée.