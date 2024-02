Attentat de Londres : Macron, Trump, Poutine, Trudeau... les dirigeants du monde entier une nouvelle fois au chevet de l'Angleterre

TERRORISME - Le monde est une nouvelle fois saisi d'effroi après l'attaque qui a frappé l'Angleterre samedi soir. Emmanuel Macron a exprimé la solidarité de la France. "Mes pensées vont aux victimes et leurs proches." "Nous sommes avec vous", a réagi Donald Trump.

Les réactions affluent du monde entier après l'attaque qui a frappé Londres samedi soir. "C'est une attaque délibérée et lâche contre des Londoniens innocents et des visiteurs de notre ville qui profitaient d'un samedi soir. Il n'existe aucune justification possible pour de tels actes barbares", a réagi Sadiq Khan, le maire de Londres peu après les attaques.

Sept personnes au moins ont trouvé la mort dans cette attaque du London Bridge et de Borough Market. "Quoi que les Etats-Unis puissent faire pour apporter leur aide à Londres et au Royaume-Uni, nous sommes là", a rapidement réagi Donald Trump avant d'ajouter en lettres capitales : " NOUS SOMMES AVEC VOUS. QUE DIEU VOUS BENISSE !"

Mais avant ce post, le président américain en avait profité pour rappeler l'intérêt de contrôler ses frontières, lui qui peine toujours à faire adopter son décret migratoire...

Londres : "J'avais ma fille qui me hurlait : "maman je ne veux pas mourir'" Source : Sujet JT LCI Cette vidéo n'est plus disponible

Il n'existe aucune justification possible pour de tels actes barbares Sadiq Khan, le maire de Londres

Le président français Emmanuel Macron a, lui aussi, réagi dans la nuit tout comme le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Ce dimanche matin, le Premier ministre Edouard Philippe a exprimé sa solidarité avec les Britanniques.

Londres : "Ils ont couru et ont commencé à poignarder cette fille, je ne pouvais rien faire" Source : Sujet JT LCI Cette vidéo n'est plus disponible

Choqué par la "cruauté" et le "cynisme" de ce nouvel attentat au coeur de Londres, le président russe Vladimir Poutine a lui aussi condamné cette attaque. "M. Poutine a exprimé ses profondes condoléances au peuple britannique et condamné l'attentat terroriste commis à Londres il y a quelques heures", a déclaré aux agences russes le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. "Le président russe s'est dit certain qu'une réponse commune à ce qui s'est produit doit être une intensification des efforts conjoints dans la lutte contre les forces de la terreur de par le monde", a ajouté le Kremlin.

Même émotion chez le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

En Allemagne, Angela Merkel a déclaré que son pays était "résolument aux côtés de la Grande-Bretagne." Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a lui aussi déclaré via Twitter : "Je suis avec horreur les derniers événements de Londres. Pensées et prières sont avec les victimes et leurs familles".