Attentat de Moscou : la branche de l'EI "impliquée" avait mené "plusieurs tentatives" en France

Arrivé en Guyane ce lundi matin pour une visite de deux jours, Emmanuel Macron s'est exprimé sur l'attentat qui a fait plus d'une centaine de morts vendredi soir à Moscou. Une attaque revendiquée par la branche afghane de l'organisation État islamique qui, selon le chef de l'État, "avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives" sur le "sol" français. Le président assure avoir proposé à la Russie "une coopération accrue" pour lutter contre ces groupes terroristes, mettant en garde Moscou contre "toute instrumentalisation" visant à faire peser sur l'Ukraine la responsabilité du massacre.

Emmanuel Macron met en garde la Russie contre "toute instrumentalisation ou déformation". Alors que le Kremlin refuse toujours de commenter la revendication par l'État islamique (EI) de l'attentat qui a fait 130 morts en banlieue de Moscou, le président de la République appelle ce lundi les autorités russes à ne pas "utiliser ce contexte pour essayer de le retourner contre l'Ukraine". Une allusion à la brève prise de parole de Vladimir Poutine, qui a pointé samedi une possible responsabilité ukrainienne, fermement réfutée par Kiev et les pays occidentaux.

"Retrouver le plus rapidement les coupables"

Le chef de l'État assure toutefois avoir proposé "aux services russes une coopération accrue" pour lutter contre les organisations terroristes. "Notre souhait est qu'on puisse retrouver le plus rapidement les coupables et que nous continuions de lutter efficacement contre ces groupes qui se projettent dans plusieurs pays ; la Russie, il y a quelques mois en Turquie, ils ont tenté la France un peu avant", a-t-il déclaré à son arrivée en Guyane.

C'est d'ailleurs par cette menace qu'Emmanuel Macron a justifié le relèvement du plan Vigipirate au niveau "urgence attentat", affirmant que la branche de l'EI qui a revendiqué l'attentat de Moscou - le groupe Etat islamique au Khorasan (EI-K) - "avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives" sur le "sol" français. "Et donc, compte tenu de ses ramifications et de ses intentions, par mesure de précaution mais avec des éléments crédibles et solides", il a été "décidé de hausser la posture de Vigipirate", qui avait été abaissée en janvier, a-t-il expliqué.