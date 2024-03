Attentat de Moscou : la France renforce ses mesures de sécurité, que font nos voisins ?

Au moins 137 personnes sont décédées lors d'un attentat survenu au Crocus City Hall près de Moscou. Dans ce contexte, et alors que plusieurs tentatives d'attentats ont été déjouées ces derniers mois, la France a rehaussé le niveau du plan Vigipirate et renforcé les effectifs de l'opération Sentinelle. Espagne, Italie, Allemagne... les autres grands pays européens ont-ils pris des mesures similaires ?

"Cela nous rappelle que la menace terroriste islamiste est réelle, forte et n'a jamais faibli". Ces mots de Gabriel Attal démontrent à quel point le sanglant attentat de Moscou, qui a coûté la vie à 137 personnes, a agi comme une piqûre de rappel quant au danger que représente toujours le terrorisme. "La menace est sérieuse, aussi nous avons décidé de rehausser la posture Vigipirate à son niveau le plus élevé, c'est-à-dire urgence attentat", a annoncé le Premier ministre ce lundi, lors d'un déplacement à la gare Saint-Lazare. La "présence policière sera renforcée devant tous les lieux sensibles, dont les écoles, et nous avons décidé de mobiliser 4000 militaires supplémentaires pour l'opération Sentinelle", portant leur effectif à 7000 soldats, a-t-il ajouté. Dans le même temps, plusieurs voisins de la France ont adopté une approche similaire.

Italie

À la suite des événements de ce week-end, le ministère de l'Intérieur italien indique lundi "une intensification des activités de surveillance et de contrôle" de la part des forces de police en vue des fêtes de Pâques. "Une attention spéciale" est portée aux lieux d'"importants rassemblements" et aux "cibles sensibles". "Une analyse attentive de l'attentat terroriste à Moscou a été effectuée (...) pour mettre à jour les mesures de prévention anti-terroristes déjà en place", précise-t-il, soulignant qu'elle va se poursuivre pour "identifier d’éventuelles situations de risque" dans la péninsule.

Espagne

Pour l'heure, l'Espagne a maintenu son niveau d'alerte attentat à 4 sur une échelle maximale de 5. À noter toutefois que le 20 mars dernier, soit avant l'attentat de Moscou, le ministère de l'Intérieur avait procédé à un renforcement des mesures de sécurité dans tout le pays pendant les fêtes de Pâques. Durant cette période, des millions de personnes se déplacent traditionnellement dans leur famille et/ou assistent à des processions religieuses massives.

Suisse

La menace d'attentat est élevée depuis longtemps en Suisse, selon le Service de renseignement de la Confédération (SRC), responsable de la détection précoce et de la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, l'espionnage, et autres menaces pour la sécurité intérieure. Le SRC cible spécifiquement des personnes isolées, sympathisantes de l'État islamique ou inspirées par la propagande djihadiste. Pour autant, aucun changement de doctrine notable n'a été décrété après les récents événements.

Allemagne

Même chose en Allemagne où le ministère allemand de l'Intérieur assure que les mesures de sécurité sont "déjà hautes". "L'évaluation des risques des services de sécurité en Allemagne après l’attentat de Moscou n'a pas changé. Elle était déjà haute avant" (l'attentat), souligne le porte-parole Cornelius Funke. "La scène islamiste" est, depuis les attaques du 7 octobre en Israël, "encore plus dans le collimateur des services de sécurité en Allemagne", rappelle-t-il encore.

La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, donne davantage de précisions, ciblant particulièrement l'"État islamique - province de Khorassan" (EIK), qui a également mené "plusieurs tentatives" d'attentats en France, selon Emmanuel Macron. Il s'agit actuellement de "la plus grosse menace islamiste" outre-Rhin, met-elle en avant. "Nos services de sécurité ont depuis longtemps à l'œil ce groupe terroriste", continue-t-elle. Par ailleurs, "la sécurité (lors de l'Euro de football, prévu du 14 juin au 14 juillet prochains) a la priorité la plus haute", affirme la ministre.

Belgique

De son côté, la Belgique conserve son niveau de menace terroriste "à 3 sur une échelle de 4, soit une menace grave considérée comme possible et vraisemblable", rapporte Le Soir, qui relaie une information de l'agence de presse Belga. Un passage au niveau 4 (maximal) "n’est pour l’heure pas envisagé", explique un porte-parole de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam).