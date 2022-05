Attentat en Israël : deux suspects palestiniens capturés après deux jours de cavale

L'attentat d'Elad, ville de 50.000 habitants dont une partie sont des juifs ultra-orthodoxes, s'est déroulé jeudi, jour des célébrations du 74e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Selon des témoins, les assaillants ont sauté d'une voiture et commencé à attaquer des passants avec des haches avant de s'enfuir à bord du même véhicule.

Il s'agissait de la sixième attaque visant des Israéliens depuis le 22 mars, en Israël et en Cisjordanie. Après l'attentat, la police israélienne a lancé une chasse à l'homme en diffusant les photos et les noms de deux Palestiniens soupçonnés de l'avoir commis : il s'agit d'Assaad Youssef Al-Rifaï, 19 ans, et Sobhi Imed Abou Choukeir, 20 ans, originaires du village de Roummaneh dans la région de Jénine en Cisjordanie.

Israël avait en outre prolongé jusqu'à dimanche le bouclage de la Cisjordanie et de la bande de Gaza pour "éviter la fuite de terroristes" vers ces territoires palestiniens. Au total, depuis le 22 mars, 18 personnes ont été tuées dans des attentats anti-israéliens en Israël et en Cisjordanie, perpétrés par des Arabes israéliens et des Palestiniens.