Attentat manqué contre Cristina Kirchner : que sait-on de l'homme qui a tenté d'assassiner la vice-présidente argentine ?

Sur les images, on ne voyait de lui qu'un bras, armé d'une arme à feu, chargée, pointant directement la tête de la vice-présidente d'Argentine. Après le choc, de premières informations ont commencé à affluer concernant l'homme qui a tenté de s'en prendre à Cristina Kirchner, alors qu'elle rentrait chez elle, à Buenos Aires. Immédiatement arrêté après les faits, il se prénommerait Fernando Andre Sabag Montiel, et serait un citoyen argentin, né au Brésil et âgé de 35 ans.