Fusillade à Moscou : pourquoi le groupe État islamique a-t-il ciblé la Russie ?

Au moins 93 personnes ont été tuées dans une attaque armée perpétrée vendredi soir dans une salle de concert de Moscou et revendiquée par le groupe État islamique (EI). L'EI a déjà ciblé la Russie à plusieurs reprises ces dernières années. Le contentieux entre Moscou et ce groupe djihadiste est "très ancien", explique Wassim Nasr à LCI.

Le groupe État islamique (EI) a frappé en Russie. Au moins 93 personnes ont été tuées dans une attaque armée suivie d'un énorme incendie ce vendredi soir dans une salle de concert de la banlieue de Moscou. Des combattants de l'EI "ont attaqué un grand rassemblement (...) dans les environs de la capitale russe Moscou", a affirmé le groupe djihadiste sur l'un de ses comptes Telegram. Celui-ci a affirmé que son commando avait ensuite "regagné sa base en toute sécurité". Le Kremlin a de son côté annoncé ce samedi matin 11 arrestations, dont les quatre assaillants présumés.

La branche afghane de l'EI, le groupe Etat islamique au Khorasan (EI-K), est la première suspecte selon des experts du terrorisme mondial. Interrogé par LCI vendredi soir, Wassim Nasr, journaliste à France 24 et spécialiste des mouvements djihadistes, indique que le "contentieux est très ancien entre l’EI et Vladimir Poutine en particulier". Ce passif s’est accentué ces dernières années, à la faveur notamment de la guerre en Syrie. "Il y a eu des batailles épiques avec l’implication de l’armée russe, notamment à Palmyre où il y a eu trois batailles dans cette ville", rappelle Wassim Nasr. Dans le Sahel, cette fois, le groupe État islamique se confronte au groupe paramilitaire Wagner "donc à la Russie", note ce spécialiste.

Près de 4500 Russes liés à l'EI

L’État islamique est également actif dans le Caucase, où "il y avait un maquis djihadiste", rappelle Wassim Nasr. Près de 4500 Russes, notamment originaires du Caucase, ont combattu aux côtés de l'EI, selon des chiffres officiels. En Tchétchénie, Ingouchie et Daghestan, l’EI "était très présent avant de se faire écraser par la Russie", relève-t-il. Les forces armées russes et des séparatistes Tchétchènes se sont affrontés durant deux guerres (1994-1996 puis 1999-2009).

"L’État islamique a beaucoup recruté chez les Russes de Russie, dans les républiques du Caucase et dans les anciens États soviétiques", poursuit le journaliste. "Beaucoup de Caucasiens figuraient parmi les commandants militaires de l’EI", indique-t-il. Dans ces républiques du Caucase à majorité musulmane, les responsables religieux radicaux sont tolérés tant qu’ils affichent leur loyauté à Moscou et aux pouvoirs locaux.

Plusieurs attaques déjà commises

Même si Moscou annonce régulièrement avoir déjoué des projets d'attentats de cellules islamistes présumées et même si quelques attaques se sont produites ces dernières années, l'influence de l'EI reste cependant relativement limitée en Russie. En avril 2017, l'EI avait revendiqué une attaque dans laquelle deux policiers avaient été tués à Astrakhan, une ville située à quelques centaines de kilomètres des républiques du Caucase russe.

L’organisation État islamique a également revendiqué, le 31 décembre 2015, une fusillade qui a fait un mort et onze blessés au Daghestan. Le groupe djihadiste avait annoncé en 2014 son intention de "libérer" le Caucase russe pour former un "califat islamique". Certains groupes de combattants locaux lui avaient alors prêté allégeance à l’été 2015.

Plus récemment, les autorités russes ont affirmé le 7 mars avoir tué des membres présumés d'une branche du groupe État Islamique lors d'une opération dans la région de Kalouga, au sud-ouest de Moscou, les accusant d'avoir préparé un attentat contre une synagogue de la capitale. Selon un communiqué relayé par les agences russes, les services russes de sécurité (FSB) ont dit avoir "mis fin aux activités d'une cellule" de l'État islamique-Khorasan, qui mène la vie dure aux talibans et compte parmi ses membres de nombreux transfuges du mouvement au pouvoir à Kaboul. D'après les autorités russes, ses membres "préparaient une attaque armée contre les fidèles d'une synagogue" à Moscou. Quelques jours plus tôt, le 3 mars, les autorités russes avaient déjà annoncé avoir tué six combattants présumés du groupe EI en Ingouchie.