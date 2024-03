VIDÉO - Fusillade près de Moscou : ce que l'on sait sur les assaillants présumés

Une attaque armée survenue vendredi dans une salle de concert de la capitale russe, revendiquée par le groupe djihadiste Etat islamique, a fait au moins 115 morts. Le Kremlin a annoncé ce samedi l'arrestation de onze personnes, dont "quatre" assaillants. Certains d'entre eux seraient originaires du Tadjikistan.

Le bilan continue de s'alourdir en Russie. Au moins 115 personnes sont mortes dans une attaque armée suivie d'un énorme incendie survenue dans une salle de concert de la banlieue de Moscou. La fusillade a été revendiquée par le groupe djihadiste Etat islamique (EI). Des combattants de l'EI "ont attaqué un grand rassemblement (...) dans les environs de la capitale russe Moscou", a affirmé Daesh sur l'un de ses comptes Telegram. La branche afghane, le groupe Etat islamique au Khorasan (EI-K), est la première suspecte selon des experts du terrorisme mondial.

Le Kremlin a annoncé ce samedi l'arrestation de 11 personnes, dont "quatre" assaillants, après l'attaque armée. "Le directeur du FSB (les services de sécurité russes) Alexandre Bortnikov, a informé Vladimir Poutine de l'arrestation de 11 personnes, dont les quatre terroristes directement impliqués dans l'attentat", a indiqué la présidence aux agences de presse russes. "Alexandre Bortnikov a également informé Vladimir Poutine du travail du FSB visant à identifier les complices des auteurs de l'attentat terroriste", a précisé le Kremlin sur Telegram.

Des "contacts" en Ukraine ?

Moscou a pointé du doigt la responsabilité de l’Ukraine, même si Kiev a dès vendredi nié toute implication. Les services de sécurité russes ont affirmé ce samedi que les suspects de l'attaque meurtrière avaient des "contacts" en Ukraine et comptaient y fuir. "Après avoir commis l'attentat terroriste, les criminels comptaient franchir la frontière russo-ukrainienne et avaient des contacts appropriés du côté ukrainien", a indiqué le FSB, cité par l'agence de presse russe Tass.

Dans une allocution télévisée, Vladimir Poutine a confirmé que "les quatre personnes qui ont commis cet attentat terroriste ont été retrouvées et arrêtées". "Elles se dirigeaient vers l'Ukraine où un passage leur avait été préparé pour franchir la frontière", a affirmé le maitre du Kremlin qui n'a pas mentionné la revendication de l'EI-K.

Le nombre précis des auteurs de l’attaque, leurs origines et leurs profils n’ont pas été formellement dévoilés à ce stade. Des informations parcellaires ont toutefois été communiquées. Deux des suspects de l'attaque terroriste auraient été arrêtés dans la région de Briansk, à moins de 150 kilomètres de la frontière ukrainienne, après que leur véhicule a été arrêté plus tôt par la police locale. Lors du contrôle de cette Renault blanche, six individus de nationalité tadjike seraient ensuite sortis de la voiture pour tenter de s'échapper, deux d'entre eux ayant été immédiatement arrêtés tandis que les autorités recherchaient toujours les quatre autres.

Des photos de six assaillants avec leurs passeports qui auraient été diffusées par le ministère de l’Intérieur russe dévoilent que ces assaillants seraient âgés de 19, 19, 21, 29, 37 et 51 ans. Certains d’entre eux seraient originaires du Tadjikistan.

Dans un premier temps, les autorités de cette ancienne république soviétique indiquaient n’avoir reçu aucune information de Moscou permettant d’incriminer leurs ressortissants, avant d’annoncer peu de temps après leur intention de collaborer avec les autorités russes. "Les autorités tadjikes sont en contact étroit avec leurs collègues russes au sujet de l'implication présumée des citoyens du pays dans l'attaque terroriste du 22 mars contre le Crocus City Hall, dans la région de Moscou", a déclaré à l'agence Tass un porte-parole du ministère tadjik des Affaires étrangères.