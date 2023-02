Attentats de Bruxelles : 13 nouvelles perquisitions menées

► Rassemblement pacifique perturbé par des militants d'extrême droite

Alors que les Bruxellois se recueillaient place de la Bourse, des hooligans d'extrême droite sont venus perturber ce rassemblement pacifique. Ils ont scandé des "On est chez nous", fait des saluts nazis selon une journaliste de CNN. La police tente de les disperser avec des canons à eau. Le parterre de bougies et de fleurs a été saccagé. Les Bruxellois, visiblement choqués, ont répondu avec des "Non à la haine".